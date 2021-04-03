تشديد امني حول القصور الملكية في العاصمة الاردنية

2021/04/03 | 21:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت مصادر مطلعة ان السلطات الاردنية شددت من اجرءاتها الامنية حول القصور الملكية في العاصمة الاردنية عمان.وكانت وكالة الانباء الاردنية اعلنت عن : اعتقال الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية.اعقبتها صحيفة واشنطن بوست اعلانها اعتقال السلطات الاردنية ولي العهد السابق الامير حمزة بن الحسن واخرين ./انتهى3

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