2021/04/03 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوفيد هاوس وجوري والمنطقة الحمراء عناوين لأعمال درامية منوعاتية (الشرقية) تكشف عن دورتها الرمضانية المتميّزة بغداد – الزمان كشفت قناة (الشرقية) عن بعض من برامجها للدورة الرمضانية التي تنطلق بعد ايام والغنية بكل ما هو هو جديد وانساني ومتميز،ضمن ميزانية ضخمة بضمنها سبعة اعمال درامية وباشتراك اكثر من مائة فنان وفنانة.وفي مقدمتها الجزء الثاني […]

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