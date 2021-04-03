2021/04/03 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الحليم حافظ..أخيراً وصل إلى السماء – نعيم عبد مهلهل دوسلدورف الذين يركبون الآن أعتاب الخمسين من أعمارهم عاشوا واحدا من اكثر قرون الأرض جنوناً وخصباً وسريالية وشهوة ومفارقات.لقد كان القرن العشرين، القرن الماسي لكل ما مضى وسيأتي، فهل يصدق أحدكم، أن القرون القادمة ستنتج لنا مارلين مورنو أخرى، وسلفادور دالي آخر، وفيروز أخرى، […]

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