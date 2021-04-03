2021/04/03 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة البلجيكية تفض حفلة موسيقية مزيفة بروكل – الزمان استخدمت الشرطة البلجيكية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق حشد من الأشخاص تجمعوا لحضور حفل موسيقي وهمي أُعلن عنه عبر منصات التواصل الاجتماعي كدعابة “كذبة أبريل”.وحضر نحو ألفي شخص الحدث في متنزه “بوا دو كامبر” في بروكسل، في تحد للتدابير المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في […]

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