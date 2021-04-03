2021/04/03 | 21:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تحدثت صحيفة واشنطن بوست، اليوم السبت، عن محاولة انقلاب فاشلة ضد الملك الاردني، عبد الله الثاني، قادها ولي عهد المملكة الأردنية السابق، حمزة بن الحسين، بحسب الصحيفة.ونقلت الصحيفة، عن مسؤول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل جديدة عن اعتقالات مسؤولين بالأردن..



محاولة انقلاب المركز الخبري الوطني.

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