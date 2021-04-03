2021/04/03 | 21:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اعتقلت السلطات الأردنية رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله ومبعوث الملك الخاص السابق إلى السعودية.وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية “بترا” نقلا عن مصدر أمني، بأنه تم اعتقال عوض الله […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأردن..



اعتقال رئيس الديوان الملكي الأسبق ومبعوث الملك الخاص السابق للسعودية المركز الخبري الوطني.

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