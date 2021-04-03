رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الوحدة في مواجهة التطرف

2021/04/03 | 21:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم احمد صالح، المسحيين بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد.

وقال رئيس الجمهورية في تغريدة على حسابه في تويتر: بحلول عيد القيامة المجيد، نُهنئ أبناء شعبنا من المسيحيين، الذين اثبتوا رغم المحن تمسّكهم بهويتهم الوطنية.

‏واضاف: هي مناسبة لتجديد العزم على عودة النازحين منهم الى مناطقهم، والتاكيد على التعايش بين العراقيين بمختلف انتماءاتهم ووحدتهم في مواجهة التطرف.



‏كل عام والمسيحيين والعراقيين بخير.

PUKmedia اعلام رئاسة الجمهورية

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