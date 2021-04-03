عصائب أهل الحق تكشف عن قرار حاسم من 'المقاومة'

2021/04/03 | 21:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه القيادي في عصائب اهل الحق جواد الطليباوي، السبت، رسالة الى "المحتل الاميركي" وكل داعميه وعملائه في العراق، موضحا ان هناك قرارا حاسما من المقاومة باستمرار عملياتها.

وقال الطليباوي في تغريدة له على تويتر تابعها NRT عربية، (3 نيسان 2021)، ان "هناك رسالة يجب ان يفهمها المحتل الامريكي وكل داعميه وعملائه في العراق وهي ان هناك قرارا حاسما من المقاومة باستمرار عملياتها".

واضاف، ان "عملياتها مستمرة حتى طرد الاحتلال الامريكي وغلق كل قواعده العسكرية في جميع الاراضي العراقية ومن ضمنها ارض شمال العراق".

N.A

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