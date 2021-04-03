2021/04/03 | 21:39 - المصدر: عين العراق

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السبت 3 أبريل 2021 | 09:18 مساءً

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الحشد الشعبي..



مكافحة المتفجرات في اللواء 33 ترفع كدس عتاد في نينوى

رفعت مفرزة مكافحة المتفجرات في قوات وعد الله - الفوج الأول / لواء 33 ضمن قاطع عمليات نينوى كدس عتاد من مخلفات عصابات داعش الارهابية يحتوي على عدد من قنابر الهاون عيار 120 ملم وعدد من الصواريخ والمتفجرات ومواد أولية لصناعة العبوات الناسفة .



ونقل بيان صحفي ان" مفرزة مكافحة المتفجرات في الفوج الأول / لواء 33 باشرت بعملها ضمن حملة نهضة نينوى الذي يقوم به الجهد الهندسي للحشد الشعبي في محافظة نينوى.



وتم معالجة كدس العتاد بصورة آمنة والتخلص منه بشكل آمن بعيداً عن المناطق السكنية .

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