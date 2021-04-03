إعادة إرسالية “جبن و مارتدلا” مخالفة في القائم

2021/04/03 | 21:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم السبت، إعادة اصدار ارسالية مواد غذائية مخالفة في مركز كمرك القائم الحدودي.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن “كوادرها قامت بأعادة اصدار ارسالية (جبن و مارتدلا ) وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات وعدم وجود اجازة استيراد في مركز كمرك القائم الحدودي”.

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