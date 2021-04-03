لاعبة عراقية تحصد ميداليتين في لعبة التجديف ضمن فريقها المصري

2021/04/03 | 21:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

هنأ وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، السبت، اللاعبة العراقية ميرا خضير ضمن فريق التجذيف المصري، لحصولها على ميداليتين.

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وقال درجال في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 نيسان 2021)، "نبارك حصول اللاعبة العراقية ميرا خضير على ميداليتين ذهبية وفضية في لعبة التجذيف على مستوى جمهورية مصر العربية وذلك خلال مشاركتها مع نادي المقاولين العرب".

وأضاف، "ونبين أن الوزارة تشيد بالنجاحات التي يحققها الابطال وهم يشاركون في البطولات المختلفة، ونؤكد أن هذه الإنجازات ستتواصل بفضل امكانيات اللاعبين واللاعبات على مستوى مختلف الالعاب".

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