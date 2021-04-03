نجاة محام من محاولة اغتيال شمال غرب كركوك

2021/04/03 | 21:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن مصدر امني عن نجاة محام في كركوك من استهداف على طريق كركوك /الدبس شمال غرب كركوك .وقال المصدر ان محاميا يعمل في مجال دعاوى المخدرات والنزاهه تعرض لاطلاق نيران استهدفت مركبته بالقرب من قرية قوش قاية مما ادى لالحاق اضرار بمركبته ./انتهى

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