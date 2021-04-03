داعش يستهدف صيادي الاسماك غرب الطوز

2021/04/03 | 21:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن مصدر امني عن استشهاد صيادين اثنين اثناء قيامهما بصيد الاسماك في بحيرة الزركة غرب قضاء الطوز .وقال مصدر امني ان صيادين كانا يقومان بصيد الاسماك واستهدفا من داعش مما ادى لاستشهادهما ./انتهى

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