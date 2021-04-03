المقاومة العراقية: الشعب العراقي حسم قراره بإنهاء الإحتلال

2021/04/03 | 21:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم كتائب حزب الله في العراق جعفر الحسيني انه لا قيمة للمفاوضات مع اميركا كون الشعب العراقي حسم قراره بإنهاء وجود الإحتلال الاميركي....

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