2021/04/03 | 22:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/خاص منذ العام 2003 طاردت ثلاث لعنات مهنة تربية قطعان الجاموس في ديالى، الأمر الذي أدى إلى تقلص أعدادها بنسبة تجاوزت النصف، حتى كادت أن تضع نهاية لمصدر رزق اعتمدت عليه آلاف الأسر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تربية الجاموس تزدهر بهذه المحافظة بعد زوال ثلاث لعنات طاردتها منذ 2003 المركز الخبري الوطني.

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