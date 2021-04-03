2021/04/03 | 22:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 124132 حالة اصابة، 43173 في اربيل و35791 في السليمانية، و42023 في دهوك و3145 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 110713 حالة، 38476 في اربيل و31149 في السليمانية و38115 في دهوك و2973 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 3702 حالة، 1013 منها في اربيل و1757 في السليمانية و789 في دهوك، و143 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 9717 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 3684 في اربيل و2885 في السليمانية و3119 في دهوك و29 في حلبجة.

PUKmedia متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقليم كوردستان..شفاء أكثر من 110 الف حالة اصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقليم كوردستان..شفاء أكثر من 110 الف حالة اصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).