الأردن.. اعتقال شخصيات بارزة لأسباب أمنية

2021/04/03 | 22:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر أمني في الأردن، يوم السبت، اعتقال كل من الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض وآخرين، لأسباب وصفها بالأمنية.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فإن التحقيق جار في الموضوع، عقب توقيف عدد من الأشخاص.

ولم يجر الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الأسباب الأمنية التي أدت إلى الاعتقالات في الأردن.

من جهتها أفادت وسائل اعلامية، أن الاعتقالات طالت أشخاصا على علاقة بالقضية قد يصل عددهم إلى 20 شخصا.

PUKmedia وكالات

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