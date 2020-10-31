التميمي توضح 3 أخبار بعضها يتعلق بسعر الصرف والموازنة

2021/04/03 | 22:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أوضح المكتب الاعلامي للنائب ماجدة التميمي، السبت، حقيقة ثلاثة اخبار متداولة منها ما يتعلق بسعر صرف الدولار والموازنة، والمحاضرين المجانيين.

وقال المكتب الاعلامي للتميمي في بيان اليوم، (3 نيسان 2021)، انه "كثرت في الآونة الأخيرة نشر افتراءات وأخبار كاذبة من قبل اشباح الكيبوردات والممولين من قبل كبار الفاسدين، فهم كالهواتف النقالة يتم تعبئة ارصدتهم مقدما ليبدأ مشوار كيل الاتهامات والافتراءات عن الشخصيات الوطنية، من أجل ايصال رسائل مشوهة للمواطنين لخلط الأوراق، ان هذه الثلة التي باعت ضمائرها اصبحت تختلق أكاذيب لا يقبلها ذوي العقول الراجحة التي تعي جيدا صلاحيات كل مسؤول ودوره حسب الدستور والقوانين النافذة في الدولة".

وتابع ان "المكتب الاعلامي للنائب ماجدة التميمي يلقي الضوء على بعض من هذه القصص الكاذبة المفبركة التي تختلقها اشباح الكيبوردات مع بيان حقيقة كل منها بالآتي:-

الخبر الاول:- أكذوبة سعر صرف الدولار والموازنة ومنشورهم "ان الدكتورة ماجدة التميمي وراء ارتفاع سعر صرف الدولار".

الحقيقة

1- ان تحديد سعر صرف الدولار من مهام البنك المركزي وفق قانونه المرقم (56) لسنة / 2004 المعدل وحسب المادة /4 منه.

2- تم تطبيق سعر الصرف الجديد بموجب الكتاب الصادر عن البنك المركزي / دائرة العمليات المالية وادارة الدين ذي العدد (6/1/2440 في 2020/12/20) وهذا يعني ان قرار البنك المركزي لا يحتاج الى مصادقة مجلس النواب لان تم تطبيقه فعلا منذ ذلك التاريخ، وقد ورد سعر الصرف في الموازنة لاغراض حسابية فقط لاحتساب الايرادات .

3- بتاريخ (2020/12/20) وقعت النائب التميمي على استجواب محافظ البنك المركزي وسنرفق لكم نسخه من ذلك .

4- بتاريخ (2020/12/31)وفي لقاء لها على القناة العراقية طرحت التميمي رأيها عن سعر الصرف وسنعرض ذلك لاحقا.

5- بتاريخ (2021/3/14) أشارت التميمي وعبر قناة الرشيد الى قرار الغاء المحكمة الاتحادية للمادة (50) في موازنة عام 2015 وبررت المحكمة القرار بأنه لا يجوز التدخل في مهام البنك المركزي.

الخبر الثاني:- أكذوبة (الدكتورة ماجدة التميمي في السفارة السعودية سائرون صار شغلهم على المكشوف).

الحقيقية

تعود الصورة الى عام 2017 ,إذ لبت الدكتورة التميمي دعوة لاتحاد الغرف التجارية في بغداد، اسوة بنواب آخرين وعددا من المسؤولين في مؤسسات الدولة العراقية.

الخبر الثالث:- أكذوبة (رفض النائب الدكتورة ماجدة التميمي لتحويل المحاضرين المجانيين الى عقود).

الحقيقية

1- تضم اللجنة المالية أعضاء من جميع الكتل السياسية البالغ عددهم (23) عضوا، وأن مجلس النواب يتكون من (328) نائب ويكون التصويت بالأغلبية، فكيف يمكن أن تؤثر التميمي على قرار (328) نائب في البرلمان.

2- أن النائب ماجدة التميمي كانت وما زالت مع حقوق جميع شرائح الشعب العراقي ومنهم المحاضرين والاداريين المجانيين، وقد خصصت لهم حيزا كثيرا من وقتها، وهنا نود أن نشير الى بعض ما قامت به تجاههم:-

أ- استقبال المحاضرين المجانيين في اللجنة المالية.

ب- استقبال وفد منهم في مكتبها بتاريخ 2020/10/31.

ج- لقاء ممثليهم في جميع المحافظات في نقابة المهندسين بتاريخ 2021/1/23 واستلام طلباتهم وتقديمها الى اللجنة المالية.

ح- لقاء ممثلين عن المحاضرين المجانيين في ساحة الحرية في بغداد بتاريخ 2021/1/10.

د- التواصل المستمر معهم عبر الرسائل والمكالمات الهاتفية لأشهر.

ه- دفاعها عنهم لتوفير الغطاء المالي لمرتباتهم، ولقاء وكيلة وزيرة المالية لتحويلهم الى عقود بتاريخ 2021/3/26.

مما ورد أعلاه يلاحظ ان نسبة ممن يوجهون مواقع التواصل الاجتماعي ويبثون سمومهم وأكاذيبهم هم من الفاسدين وأصحاب اموال السحت الحرام.

وفي الختام نذكركم بأن النائب ماجدة التميمي"قد أبرأت ذمتها أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الشعب والتاريخ وبذلت كل ما بوسعها لخدمة شعبها وبلدها، ونذكر هذه المواقع الرخيصة ومن وراءها أشباح الكيبوردات الذين يختلقون القصص الكاذبة كمواقعهم الوهمية".

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