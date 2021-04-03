مواجهات عنيفة بين العشائر وداعش في صلاح الدين

2021/04/03 | 22:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر أمني، السبت، بحدوث مواجهات بين ابناء عشيرة جميلة من قضاء العلم مع عناصر داعش التي قتلت صيادين اثنين بعد خطفهم في صلاح الدين.

وأعلنت مديرية شرطة صلاح الدين، اليوم، (3 نيسان 2021)، مقتل اثنين من صيادي السمك على يد عناصر داعش في منطقة الزركة شمال شرقي المحافظة.

وقال مدير شعبة الشوون الداخلية في المديرية، محمد اسامة الحمداني، في تصريح لـ NRT عربية، ان "داعش اختطفت مواطنين اثنين من اهالي مدينة تكريت يمتهنون مهنة صيد الاسماك، ونفذت بهما الاعدام رميا بالرصاص".

وأوضح الحمداني، انه "تم العثور على جثتيهما بالقرب من احدى بحيرات الاسماك في منطقة الزركة شمال شرقي تكريت مركز المحافظة".

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