2021/04/03 | 22:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أكد المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم السبت، تضمين مجلس النواب في الموازنة العامة تخصيصات إعمار مدينة الصدر.وقال مكتب الكعبي في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



تضمين تخصيصات مالية لإعمار مدينة الصدر المركز الخبري الوطني.

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