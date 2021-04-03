توضيح أردني رسمي بعد أنباء اعتقال الأمير حمزة بن الحسين

2021/04/03 | 22:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مصدر أردني رسمي اعتقال الأمير حمزة ياسر المجالي أو وضعه تحت قيد الإقامة الجبرية بعد حملة اعتقالات شملت مسؤولين بارزين السبت.

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