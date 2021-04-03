انتباه: موجة غاز سام تصل إلى العراق خلال 48 ساعة.. قذفها بركان إيطالي

2021/04/03 | 22:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، السبت، إلى توجه موجة ’ضخمة’ من غاز ثاني أكسيد الكبريت نحو البلاد، ناتجة من قذف بركانيّ في جزيرة صقلية الإيطالية.

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وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في إيضاح تابعه "ناس"، (3 نيسان 2021)، إنه "حسب ماترصده الخرائط البيئية، وصول موجة ضخمة من غاز ثاني أكسيد الكبريت So2 تتجه نحو بلاد الشام ثم العراق وتركيا، قذفها بركان ’اتنا’ في جزيرة صقلية الإيطالية الذي ثار للمرة السابعة عشرة على التوالي ليلة البارحة، وستعبر اجوائنا خلال 48 ساعة".

وبين، أن "ثاني أُكسيد الكبريت، يعتبر غازاً ساماً لو زداد تركيزه في الهواء، وهو عديم اللون وله رائحة نفَّاذة، ويتكون بصورة طبيعية من النشاط البركاني، ومن تحلُّل المادة العضوية، ويمكن أيضًا تصنيعه عن طريق حرق الكبريت أو تسخين مركَّبات الكبريت المعدنية، وينطلق هذا الغاز في الغلاف الجوي من معامل تكرير النفط والمصانع ومحطات توليد الكهرباء التي تستهلك الفحم أو النفط".

وتابع، "وفي هذا الجو يتنفس الناس ثاني أكسيد الكبريت الذي يهيج أغشية العين والجهاز التنفسي، ويمكنه الذوبان في قطرات الماء ليكوِّن المطر الحمضي الضار".

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