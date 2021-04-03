2021/04/03 | 22:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في الأردن، اليوم السبت،

اعتقال كل من الشريف حسن بن زيد وباسم

إبراهيم عوض وآخرين، لأسباب وصفها

بالأمنية.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"،

فإن التحقيق جار في الموضوع، عقب توقيف

عدد م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن.. اعتقال شخصيات بارزة من عائلة الملك في عمان لأسباب أمنية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن.. اعتقال شخصيات بارزة من عائلة الملك في عمان لأسباب أمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).