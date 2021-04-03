2021/04/03 | 22:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس النواب الاردني السابق سعد هايل السرور ان : الوضع الامني في البلاد صلب ..والجميع ينتظر توضيحا رسميا لما حدث.وقال في تصريح متلفز ان : الشعب الاردني متماسك ولديه مساحة كبيرة من حرية الراي والتعبير والاجهزة الامنية كافة قادرة وبقوة على ضمان الامن والاستقرار ./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس النواب الاردني السابق : الوضع الامني في البلاد صلب .. والجميع ينتظر توضيحا رسميا لما حدث) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس النواب الاردني السابق : الوضع الامني في البلاد صلب .. والجميع ينتظر توضيحا رسميا لما حدث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).