ليل يخطف صدارة الدوري الفرنسي بفوزه على سان جيرمان

2021/04/03 | 22:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا / خسر فريق باريس سان جيرمان على ملعبه "حديقة الأمراء" أمام ضيفه فريق ليل بهدف مقابل لاشيئ في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2020-2021، وذلك فى حضور الثنائي مبابي ونيمار، ولم يستطع باريس سان جيرمان التسجيل، بينما نجح جوناثان ديفيد لاعب ليل في تسجيل هدف فوز فريقه بالدقيقة العشرين .وتعرض نيمار للطرد من المباراة عقب حصوله على البطاقة الحمراء بعد بطاقتين صفراوتين فى الدقيقة 90، كما حصل تياجو ديجالو لاعب ليل للطرد في الوقت بدل الضائع من المباراة ".بهذه النتيجة يخطف ليل صدارة الدوري الفرنسي برصيد 66 نقطة، بينما يحتل باريس المركز الثاني برصيد 63 نقطة، لتشتعل المنافسة هذا الموسم في الدوري الفرنسي ".وتعد هذه المباراة التجربة الأخيرة لنيمار ورفاقه في الاستعداد قبل الموقعة الأخرى التي تنتظره مساء الأربعاء المقبل أمام مضيفه فريق بايرن ميونخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أوروبا"./انتهى2

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