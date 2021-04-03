يوميات دنماركية 200+52 - حكمة اقبال

2021/04/03 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- كذبة نيسان :لأن الشعب الدنماركي يتعامل بالصدق والصراحة بشكل عام على مدار السنة، فان الأول من نيسان مناسبة ممتعة للكذب، وهو تقليد قديم حيث تشارك فيه وسائل الإعلام وجهات رسمية وشعبية مختلفة.



مثلاً: أعلنت رئاسة الوزراء في موقع لإعلانات العمل عن وظيفة مدير الكتروني لقسم "الأشياء الصغيرة"، صحيفة الإكسترا بلاذ نشرت ان رئيس الوزراء السابق سيكون رئيس التحرير الجديد، مديرة منظمة إعلام النساء طلبت تغ ......





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