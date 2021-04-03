شافعات التغيير.. تحالفات قواه المدنية - علي عرمش شوكت

2021/04/03 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت بات التغيير سيد الموقف في الساحة السياسية العراقية وقد تمثل بـ " اختراق " في جدار انغلاق حل الازمة الشاملة، الذي يكرس الفساد والفشل بمعنى لابد من تفكيك شبكة استحواذ الطغمة المتسلطة، هذه القوى التي امتلكت المال من السحت الحرام وحازت على السلاح بمختلف انواعه وانتشاره وتحظى بدعم اقليمي.



وما زالت متمسكة بكل ما تملك من قوة بمواقعها بل وتلجأ الى اشد وسائل القمع ضد اي مطالبة بالعدالة الاجتماعية.



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