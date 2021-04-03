ريال مدريد يتخطى إيبار بثنائية

2021/04/03 | 22:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق ريال مدريد انتصاراً ثمينًا بنتيجة (2-0)، خلال مواجهة إيبار، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 29 من الليغا.

وسجل الأهداف لريال مدريد، ماركو أسينسيو في الدقيقة 41، وكريم بنزيما في الدقيقة 73.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني خلف أتلتيكو مدريد، بينما يتجمد رصيد إيبار عند 23 نقطة في المركز الـ19.

أول تهديد في المباراة، كان في الدقيقة 2، حيث سدد ديوب لاعب إيبار كرة على حدود المنطقة، نجح كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في التصدي لها.

وجاء الرد سريعًا من ريال مدريد، حيث استغل كريم بنزيما تمريرة بالخطأ من بوزو مدافع إيبار، لينفرد بالحارس دميتروفيتش، الذي تألق في التصدي لتسديدته وحولها إلى الركينة، في الدقيقة 3.

وتلقى كريم بنزيما كرة عرضية من الطرف الأيسر، عبر زميله مارسيلو، وسدد كرة رأسية في الشباك في الدقيقة 5، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة لريال مدريد في الدقيقة 21، نفذها ماركو أسينسيو، الذي أرسل تصويبة صاروخية، اصطدمت بالعارضة الأفقية لمرمى إيبار.

وانطلق بوزو لاعب إيبار على الطرف الأيمن، وسدد كرة قوية مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 31.

ونجح ماركو أسينسيو في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 36، حيث مرر لوكاس فاسكيز كرة عرضية أرضية من الطرف الأيمن، إلى إيسكو الذي أرسل تمريرة بينية في عمق منطقة الجزاء، إلى أسينسيو الذي سدد بين قدمي دميتروفيتش حارس إيبار.

وقرر حكم المباراة إلغاء الهدف بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، بداعي التسلل.

وعاد أسينسيو للتسجيل في الدقيقة 41، حيث تلقى تمريرة من كاسيميرو لينفرد بالحارس دميتروفيتش وسدد أقصى يمينه، ليمنح التقدم للميرنجي.

وحاول ديوب لاعب إيبار تهديد مرمى ريال مدريد، بتسديدة مُباغتة على حدود منطقة الجزاء، لكن الحارس كورتوا أمسك بها بسهولة في الدقيقة 44.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، سدد لوكاس فاسكيز كرة يسارية أقصى يمين الحارس دميتروفيتش الذي تألق في تشتيتها في الدقيقة 47.

وتلقى كريم بنزيما كرة عرضية من الطرف الأيمن عبر زميله فاسكيز، داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة رأسية مرت أعلى العارضة الأفقية في الدقيقة 55.

وأنقذ كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، فريقه من تلقي هدف التعادل بخطأ قاتل، إثر تمريرة من لوكاس فاسكيز، تعامل معها بشكل خاطئ، لكنه شتت الكرة من على خط المرمى في الدقيقة 61.

وسجل كاسيميرو لاعب خط وسط ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 70، لكن حكم الراية أشار لوجود تسلل.

ونجح كريم بنزيما في إضافة الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 73، حيث تلقى كرة عرضية من فينيسيوس جونيور من الطرف الأيسر وسدد كرة رأسية على يسار دميتروفيتش حارس إيبار.

واستمرت محاولات لاعبي إيبار في التقدم لتقليص الفارق، لكن دون أي فعالية تُذكر، ليحصد الميرنجي النقاط الثلاث ويواصل مشواره في القتال على اللقب.

PUKmedia وكالات

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