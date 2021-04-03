الجبوري يفتح ملف الفساد في السجون: ربح كبير وراء عرقلة العفو!

2021/04/03 | 22:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية مشعان الجبوري، السبت، عن اعداد النزلاء في السجون العراقية، متهما طرفين لاعتراضهما محاولات تشريع قانون العفو.

وقال الجبوري في تغريدة له على تويتر تابعها NRT عربية، (3 نيسان 2021)، ان "هناك 56 ألف سجين، 8 آلاف منهم محكومون بالاعدام، تمت ادانتهم وفق المادة (4 ارهاب) استنادا الى مخبر سري أو اعتراف انتزع تحت التعذيب، ويتعرضون لشتى انواع الاذلال الممنهج".

واضاف، "هناك جهتان تربحان من اطعامهم وتلبية احتياجاتهم، ملياري دينار يوميا لذلك تعيقان محاولات تشريع قانون للعفو".

N.A

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