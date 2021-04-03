الحكومة الاردنية تعلق على عملية الانقلاب عليها

2021/04/03 | 22:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفى التلفزيون الأردني، السبت، المعلومات التي وردت في واشنطن بوست حول اعتقال أو وضع ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين قيد الإقامة الجبرية.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الاميركية قالت اليوم، (3 نيسان 2021)، ان "السلطات الأردنية اعتقلت ولي العهد السابق للمملكة وما يقرب من 20 شخصا آخر بعد ما وصفه مسؤولون بأنه (تهديد لاستقرار البلاد)".

كما وذكرت الصحيفة عن مسؤولين بالقصر الملكي الأردني، ان هناك "مؤامرة معقدة وبعيدة المدى ضمت أحد أفراد العائلة المالكة".

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