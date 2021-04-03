مصادر أمنية أردنية تنفي اعتقال الأمير حمزة بن الحسين بعد أنباء محاولة الانقلاب

2021/04/03 | 22:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفت مصادر أمنية، أردنية، السبت، توقيف الأمير حمزة بن الحسين أو تقييده، وذلك بعد تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية تحدث عن محاولة انقلاب.

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ونفت رئاسة الأركان في بيان، تابعه "ناس" (3 نيسان 2021)، اعتقال الأمير حمزة لكنه بيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

كما قالت إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح.



وأكد أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.

بدورها، ذكرت الوكالة الأردنية، أن الأمير حمزة ليس موقوفا ولا يخضع لأي إجراءات تقييدية وليس قيد الإقامة المنزلية.

وبحسب وسائل اعلام عربية فإن الاعتقالات في الأردن شملت مدير مكتب الأمير حمزة ومرافقه الشخصي، لافتاً إلى أن حملة الاعتقالات شملت 20 شخصاً على الأقل، بينها شخصيات أمنية وعشائرية.

كما أفاد بأن التحقيقات بدأت بالفعل مع الشخصيات التي تم اعتقالها، مشيراً إلى أن الاعتقالات مستمرة في صفوف شخصيات أردنية حتى الآن.

وقال إن حملة الاعتقالات في الأردن تمت على خلفية قضية أمنية لم يكشف عنها، مؤكدا وجود انتشار أمني مكثف في العاصمة عمان، ومنطقة دابوق حيث القصر الملكي.

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