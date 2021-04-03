مواجهات عنيفة بين الحشد العشائري وعناصر داعش في صلاح الدين

2021/04/03 | 22:51 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ مواجهات عنيفة تشهدها منطقة الزركة شمال شرق مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين بين قوات من الحشد العشائري والشرطة المحلية وعناصر تنظيمداعش الارهابي اثر اعدام الاخير لشابين يمتهنان مهنة الصيد بالقرب من احدى بحيرات الاسماك“.وقال الشيخ محمد الجميلي امر الفوج الثالث في اللواء ٥٢ حشد شعبي ان “الحشد العشائري مازال يخوض معركة شرسه مع عصابات داعش الارهابية عندجسر الزركة شمال شرق مدينة تكريت اثر محاولتهم اخلاء جثث الشابين اللذان تم اعدامهما من قبل مجرمي “داعش” “.الجميلي المعركة مستمرة ولن نتراجع الا باخلاء الجثث واخذ الثأر مشيراً الى ان المغدورين ينتمون لعشيرة جميلة ومن اهالي تكريت “.

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