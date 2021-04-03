مشعان الجبوري: جهتان تربحان ملياري دينار يومياً من إطعام السجناء

2021/04/03 | 22:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية

مشعان الجبوري، السبت، عن أعداد

النزلاء في السجون العراقية، فيما اتهم

طرفين لاعتراضهما محاولات تشريع قانون

العفو، بحسب تعبيره.





وقال الجبوري في تدوينة له اليوم (3

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