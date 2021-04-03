الرئيس المصري والملك الاردني في بغداد الخميس المقبل

2021/04/03 | 22:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت، بأن

الرئيس المصري وملك الأردن سيصلان

بغداد الخميس المقبل.

وقال المصدر إن "الرئيس المصري عبد

الفتاح السيسي والعاهل الاردني عبدالله

بن الحسين سيكونان في بغداد يوم

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