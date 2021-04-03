لجنة حقوق الانسان النيابية تزور سجن النساء في البلديات

2021/04/03 | 22:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ قال رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب ارشد الصالحي ان اللجنة زارت سجن النساء في منطقه البلديات بالعاصمة بغداد .وقال في بيان صادر عن لحنة حقوق الانسان ،لقد تناقلت بعض وكالات الانباء ، اخبارا حول سجن النساء في البلديات ، وعلى اثرها وبالتنسيق مع مفوضية حقوق الانسان ومشاركة فاتن الحلفي ، اجرينا بعض التحقيقات العاجلة حول الاخبار المتداولة ، وابلغنا لجنة حقوق الانسان النيابية بتكرار الزيارة ليتسنى لنا تقديم تقرير حول السجون الى مجلس النواب، ونطمئن اهالي السجينات باننا نتابع كل الامور عن قرب ، ونطالب الحكومة باطلاق سراح بعض المحكومات التي لا تمس قضاياها بامن الدولة ./انتهى

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