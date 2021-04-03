2021/04/03 | 22:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الاردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم السبت، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة .وقال في بيان انه : طٌلب من الامير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.واضاف الحنيطي إن : التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح.وأكد أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، وقال لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس هيئة الاركان المشتركة الاردنية : تم الطلب من الامير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس هيئة الاركان المشتركة الاردنية : تم الطلب من الامير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).