مصدر رسمي :توقيف رئيس سابق للديوان الملكي الأردني وآخرين “لأسباب أمنية”

2021/04/03 | 22:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان-(أ ف ب) – أعلن مصدر أمني أردني مساء السبت توقيف رئيس سابق للديوان الملكي الأردني وآخرين “لأسباب أمنية”، مؤكدا أن “التحقيق جار في الموضوع”.وقال المصدر في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إنه “وبعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ […]

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