2021/04/03 | 23:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة حقوق الإنسان ومفوضيتها توضحان حقيقة ما جرى بسجن النساء بالبلديات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة حقوق الإنسان ومفوضيتها توضحان حقيقة ما جرى بسجن النساء بالبلديات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة حقوق الإنسان ومفوضيتها توضحان حقيقة ما جرى بسجن النساء بالبلديات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).