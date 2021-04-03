قوباد طالباني يهنئ المسيحيين بعيد القيامة

2021/04/03 | 23:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، برقية تهنئة الى المسيحيين بمناسبة عيد القيامة.

وقال قوباد طالباني في برقيته: بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، اتقدم باحر التهاني والتبريكات الى الاخوات والاخوة المسيحيين في اقليم كوردستان والعراق والعالم.

واضاف: خلال هذا العيد نؤكد على رسالة السلام والتعايش والاخوة بين جميع المكونات الدنيية في اقليم كوردستان، ونتمنى ان يظل اقليم كوردستان دائما نموذجا مشرقا وان يصبح هذا العيد عاملا لتعزيز الوئام.

واوضح: نتمنى ان يقضي اخوتنا المسحيين عيد القيامة بسلامة ونحن في الاوضاع الصحية الحالية ووجود مخاطر انتشار فايروس كورونا.

PUKmedia ترجمة

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