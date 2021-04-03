2021/04/03 | 23:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

الان

6 مشاهدة

أعلن المتنبئ الجوي، صادق عطية، السبت، قرب وصول كتلة "ضخمة" من غاز ثاني أكسيد الكبريت إلى العراق، بعد ان قذفها بركان في ايطاليا.

وقال عطية في منشور على فيسبوك تابعه NRT عربية، (3 نيسان 2021)، انه "حسب ما ترصده الخرائط البيئية، فان موجة ضخمة من غاز ثاني أكسيد الكبريت (So2) تتجه نحو بلاد الشام ثم العراق وتركيا، قذفها بركان اتنا في جزيرة صقلية الايطالية الذي ثار للمرة السابعة عشرة على التوالي ليلة البارحة".

واضاف عطية، ان "ثاني أكسيد الكبريت غاز سام لو أزداد تركيزه في الهواء، وهو عديم اللون له رائحة نفَّاذة، ويتكون بصورة طبيعية من النشاط البركاني، ومن تحلل المادة العضوية".

ويمكن تصنيع هذا الغاز أيضا عن طريق حرق الكبريت أو تسخين مركبات الكبريت المعدنية.

وينطلق هذا الغاز في الغلاف الجوي من معامل تكرير النفط والمصانع ومحطات توليد الكهرباء التي تستهلك الفحم أو النفط، وفي هذا الجو يتنفس الناس ثاني أكسيد الكبريت الذي يهيج أغشية العين والجهاز التنفسي، ويمكنه الذوبان في قطرات الماء ليكوِن المطر الحمضي الضار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((موجة ضخمة) من الغاز السام تصل العراق قريبا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((موجة ضخمة) من الغاز السام تصل العراق قريبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).