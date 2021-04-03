حكومة البصرة تكشف لـNRT حصة المحافظة من تنمية الاقاليم والبترودولار

2021/04/03 | 23:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت حكومة البصرة، السبت، حصة المحافظة من تنمية الاقاليم والبترودولار، فيما اشارت إلى ان واردات المنافذ الحدودية لم تحدد بعد.

وقال الناطق باسم محافظ البصرة، معين الحسن، في تصريح لـNRT اليوم، (3 نيسان 2021)، ان "حصة البصرة من مبالغ تنمية الاقاليم بلغت 8% اي مايعادل 320 مليار دينار".

وبخصوص الاموال المتأتية من البترودولار، أوضح انه "تم تخصيص واحد تريليون لكل العراق، وتكون حصة البصرة منه 690 مليار دينار".

وأضاف الحسن، ان "مبالغ واردات المنافذ الحدودية لم تحدد بعد"، مشيرا ان "البصرة تحتاج إلى 3 تريليونات لاستكمال المشاريع المستمرة"، موكدا ان "البصرة تعاني من عجز يصل الى 2 تريليون".

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