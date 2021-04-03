دولة القانون تعتزم الطعن يوم غد بالموازنة لدى المحكمة الاتحادية

2021/04/03 | 23:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، اليوم السبت، ان ائتلافه سيقدم صباح الغد طعنا لدى المحكمة الاتحادية في بعض مواد الموازنة.

وقال المالكي في تصريح صحفي ان “ائتلاف دولة القانون وبعد مقاطعته لجلسة التصويت على الموازنة لوجود العديد من الملاحظات بشانها، فانه وضمن واجبه الاخلاقي والقانوني ولوجود العديد من المخالفات التي تضمنتها الموازنة فانه سيقدم يوم غد الاحد طعنا لدى المحكمة الاتحادية بشان بعض مواد الموازنة”.

واضاف المالكي، ان “دولة القانون ستقدم الطعن اولا على سعر الصرف للدولار مقابل الدينار وثانيا بشان شمول من وصفوهم بالمغيبين او المفقودين في قانون الشهداء، اضافة الى عدم تضمين تعينات المحاضرين المجانيين والمهندسين والـ 30 الف فرصة عمل لابناء البصرة”.

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