مرشح رئاسي ايراني يدعو الى إقامة علاقات طبيعية مع أمريكا

2021/04/03 | 23:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعتبر المرشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية، النائب السابق لرئيس البرلمان الإيراني، علي مطهري، أن من مصلحة بلاده إقامة علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة التي تعتبرها طهران أكبر عدو.

وقال مطهري، البالغ 63 عاما من عمره، في كلمة انتخابية ألقاها اليوم السبت: “بإمكاننا أن نتمتع بلوبي قوي داخل الكونغرس الأمريكي لو أصبحت علاقاتنا اعتيادية”.

وتابع: “الأصل عند البعض في الداخل هو الوقوف بوجه أمريكا حتى تدميرها..



نحن ارتكبنا الكثير من الأخطاء في العلاقة مع واشنطن..



لو أصبحت رئيسا للجمهورية سأحسن العلاقات مع أمريكا”.

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