متنبئ جوي يقدم ثلاثة تفسيرات عن موجة الغاز السام المتجهة نحو العراق

2021/04/03 | 23:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قدّم المتنبئ الجوي واثق السلامي، السبت، تفسيرات عن موجة غاز ثاني أكسدي الكبريت المتجهة نحو العراق، جراء قذف بركان في جزيرة صقلية في إيطاليا.

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وقال السلامي في معرض ردّه على أحد الأسئلة بشأن الموجة قائلاً: إن "موجة الغاز ستضرب الطبقات العليا من الأجواء، وستكون نسبة تركيزه ليست عالية".

وأضاف، أن "الغاز الناتج من القذف البركاني، سيكون عابراً من أجواء البلاد، وليس مستقراً".

وفي وقت سابق، قال المتنبئ الجوي صادق عطية في إيضاح تابعه "ناس"، (3 نيسان 2021)، إنه "حسب ماترصده الخرائط البيئية، وصول موجة ضخمة من غاز ثاني أكسيد الكبريت So2 تتجه نحو بلاد الشام ثم العراق وتركيا، قذفها بركان ’اتنا’ في جزيرة صقلية الإيطالية الذي ثار للمرة السابعة عشرة على التوالي ليلة البارحة، وستعبر اجوائنا خلال 48 ساعة".

وبين، أن "ثاني أُكسيد الكبريت، يعتبر غازاً ساماً لو زداد تركيزه في الهواء، وهو عديم اللون وله رائحة نفَّاذة، ويتكون بصورة طبيعية من النشاط البركاني، ومن تحلُّل المادة العضوية، ويمكن أيضًا تصنيعه عن طريق حرق الكبريت أو تسخين مركَّبات الكبريت المعدنية، وينطلق هذا الغاز في الغلاف الجوي من معامل تكرير النفط والمصانع ومحطات توليد الكهرباء التي تستهلك الفحم أو النفط".

وتابع، "وفي هذا الجو يتنفس الناس ثاني أكسيد الكبريت الذي يهيج أغشية العين والجهاز التنفسي، ويمكنه الذوبان في قطرات الماء ليكوِّن المطر الحمضي الضار".

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