تربية النجف تصدر بياناً بشأن المحاضرين المجانيين

2021/04/03 | 23:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ النجف

اصدرت المديرية العامة للتربية في محافظة النجف، اليوم السبت، بياناً بشأن المحاضرين المجانيين.وقال المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المديرية العامة للتربية في محافظة النجف كانت ولازالت تقف الى جانب مطالبكم المشروعة ولم تبخل بأي جهد اداري او عملي من اجل انصافكم كونكم شريحة مهمة جاهدت في طريق التعليم من دون مقابل".واضافت: "ونبقى نطالب ونضم صوتنا الى صوتكم في التعاقد وكل ما يخص وضعكم القانوني"، مبينة أن "المنحة التي اقرت في الموازنة هي جزء قليل بحقكم".واشارت إلى "توجيهات محافظة النجف بإكمال كل مايطلب منا بهذا الخصوص وبأسرع وقت لإيصاله الى وزارة التربية والجهات المعنيه الاخرى، كما أن وزارة التربية تقف مع هذه المطالب سواء بالتعاقد او التثبيت خدمة للعملية التربوية".

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