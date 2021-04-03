وفاة سبعة أشخاص تلقوا لقاح أسترازينيكا بجلطات دموية في بريطانيا 

2021/04/03 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – أعلنت وكالة الأدوية البريطانية السبت أن سبعة أشخاص تلقوا لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا توفوا بسبب جلطات دموية، من إجمالي ثلاثين حالة تم تسجيلها حتى الآن.وقالت الوكالة في بيان إنها تلقت حتى 24 آذار/مارس تقارير عن 22 حالة تخثر دموي وريدي دماغي وثماني حالات أخرى لجلطات مرتبطة بنقص الصفائح […]

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