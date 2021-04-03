الخارجية الامريكية :العاهل الاردني شريك رئيس للولايات المتحدة وندعمه بشكل كامل

2021/04/03 | 23:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا / اعلنت وزارة الخارجية الامريكية ان العاهل الاردني الملك عبد الله شريك رئيس للولايات المتحدة وندعمه بشكل كامل .وكانت وكالة الأنباء الأردنية قداعلنت في وقت سابق من اليوم عن اعتقال الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية./انتهى2

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