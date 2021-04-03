2021/04/03 | 23:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني علقت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، على الأحداث الأخيرة التي تجري في المملكة الأردنية.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان تابعه “المركز الخبري الوطنيك إن “العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعليق أمريكي على أحداث مملكة الأردن المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليق أمريكي على أحداث مملكة الأردن) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليق أمريكي على أحداث مملكة الأردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).