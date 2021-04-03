العراق يناقش مع سويسرا موضوع الأموال المجمدة وملفات التعاون الاستثماري

2021/04/03 | 23:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي، في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية نائب رئيس الاتحاد السويسري إجنازيو كاسيس، الذي يزور العراق: "ناقشنا قضايا الهجرة على المستوى السويسري والأوروبي ووضع حل للاجئين أو طالبي اللجوء".وأضاف وزير الخارجية …

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