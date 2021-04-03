انفجار عبوة قرب 'حفل شعري' جنوبي الناصرية

2021/04/03 | 23:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بانفجار عبوة ناسفة قرب "حفل شعري" جنوبي مدينة الناصرية.

وذكر المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مجهولين وضعوا عبوة ناسفة في قضاء سوق الشيوخ جنوبي الناصرية قرب حفل شعري ما ادى الى اصابة احد الحاضرين بجروح خطرة".وأضاف، أن "الانفجار تسبب أيضا بإضرار لعجلتين ودراجة نارية، فضلا عن الاضرار بالمبنى".

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